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В Киеве парень в наушниках погиб под колесами электрички http://www.segodnya.ua/img/article/7905/72_main.1485082964.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/72_tn.1485082964.jpg Происшествия Молодой человек переходил железнодорожные пути

В Киеве парень в наушниках погиб под колесами электрички

Сегодня, 13:00

Молодой человек переходил железнодорожные пути

Молодой человек погиб. Фото: facebook
Молодой человек погиб. Фото: facebook

В субботу, 21 января, на ул. Березняковской в Киеве городская электричка сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Погибшему было всего 23 года.

"Несмотря на то, что этот участок с позиции пешехода имеет видимость на несколько сотен метров в обе стороны, это не помогло переходящему, т.к. бригада не могла заметить его из-за опор моста, а сам мужчина был в наушниках и не смог услышать приближающийся состав вовремя. До приезда скорой пострадавший не дожил. Трагичности ситуации добавляет и то, что пути можно было перейти по мосту, в таком случае путь пешехода едва бы увеличился. Также печально, что это популярное место перехода путей", – констатируют жители в соцсетях.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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