В Киеве парень в наушниках погиб под колесами электрички

В субботу, 21 января, на ул. Березняковской в Киеве городская электричка сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Погибшему было всего 23 года.

"Несмотря на то, что этот участок с позиции пешехода имеет видимость на несколько сотен метров в обе стороны, это не помогло переходящему, т.к. бригада не могла заметить его из-за опор моста, а сам мужчина был в наушниках и не смог услышать приближающийся состав вовремя. До приезда скорой пострадавший не дожил. Трагичности ситуации добавляет и то, что пути можно было перейти по мосту, в таком случае путь пешехода едва бы увеличился. Также печально, что это популярное место перехода путей", – констатируют жители в соцсетях.