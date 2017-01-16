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В Киеве парня на ходу выбросили из поезда http://www.segodnya.ua/img/article/7886/58_main.1484569668.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/58_tn.1484569668.jpg Происшествия У молодого человека были множественные травмы

В Киеве парня на ходу выбросили из поезда

Сегодня, 14:26

У молодого человека были множественные травмы

Мужчину выбросили из поезда
Мужчину выбросили из поезда. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве рядом с железнодорожными путями прохожие обнаружили израненного мужчину, который заявил, что его на ходу выбросили из поезда.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Случай произошел в воскресенье, 15 января, недалеко от перекрестка улицы Гринченко и Кировоградская, рядом с Байковым кладбищем в Голосеевском районе. Пострадавшим оказался 26-летний парень.

"У молодого человека были множественные травмы, он не мог вспомнить, что с ним произошло, и лишь сказал, что его выбросили из поезда", – рассказали нашему изданию врачи больницы, куда был доставлен пострадавший.

Медики также отметили, что на момент госпитализации парень не был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия должны будут расследовать правоохранительные органы.
травмы

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