ФОТОФАКТ. В Киеве пассажиры автобуса выдавили стекло входной двери

В Киеве на проспекте Ватутина произошло ЧП. Об этом сообщается в группе "Типичный Киевпасстранс" ВКонтакте.

Фото: vk.com/kp_kpt

Фото: vk.com/kp_kpt

11 апреля 8:20 утра автобус, который ходит по маршруту 101 (ст. м. "Петровка" – ул. Милославская), был настолько забит пассажирами, что стекло входной двери не выдержало и лопнуло.

Напомним, в марте на остановке общественного транспорта "Улица Мостицкая" в Киеве толпа пассажиров выдавил стекло в троллейбусе №18.

Ранее в феврале в киевском троллейбусе в час пик лопнуло стекло.