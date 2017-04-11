ФОТОФАКТ. В Киеве пассажиры автобуса выдавили стекло входной двери

Вчера, 13:45

ЧП произошло утром в час пик

 

Стекло лопнуло под натиском пассажиров. Фото: vk.com/kp_kpt
Стекло лопнуло под натиском пассажиров. Фото: vk.com/kp_kpt

В Киеве на проспекте Ватутина произошло ЧП. Об этом сообщается в группе "Типичный Киевпасстранс" ВКонтакте.

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Фото: vk.com/kp_kpt

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Фото: vk.com/kp_kpt

11 апреля 8:20 утра автобус, который ходит по маршруту 101 (ст. м. "Петровка" – ул. Милославская), был настолько забит пассажирами, что стекло входной двери не выдержало и лопнуло.

Напомним, в марте на остановке общественного транспорта "Улица Мостицкая" в Киеве толпа пассажиров выдавил стекло в троллейбусе №18.

Ранее в феврале в киевском троллейбусе в час пик лопнуло стекло
автобус, петровка, стекло, пассажиры, час пик, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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