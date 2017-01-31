В Киеве патрульные избили мужчину, снимавшего их на видео

Столичная прокуратура проводит досудебное расследование в отношении сотрудников патрульной полиции Киева.

Согласно сообщению ведомства, патрульные избили гражданина, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей.

Сведения о данном факте внесены в Едрей по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Видео с записью инцидента будет приобщено к материалам уголовного производства.