В Киеве патрульные избили мужчину, снимавшего их на видео

Сегодня, 15:56

Прокуратура расследует уголовное производство

Патрульные повалили мужчину возле гаражей. Фото: Прокуратура Киева
Патрульные повалили мужчину возле гаражей. Фото: Прокуратура Киева

Столичная прокуратура проводит досудебное расследование в отношении сотрудников патрульной полиции Киева.

Согласно сообщению ведомства, патрульные избили гражданина, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей.

Сведения о данном факте внесены в Едрей по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Видео с записью инцидента будет приобщено к материалам уголовного производства.
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Источник:

"Сегодня"

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