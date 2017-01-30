В Киеве патрульные поймали двух воров-рецидивистов

Сегодня, 19:46

Бдительные сосежи потерпевших заметили преступников и вызвали полицию

Патрульные поймали воров на месте преступления
Патрульные поймали воров на месте преступления. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Киевские патрульные задержали подозреваемых в квартирной краже, сообщили в Патрульной службе Киева.

Так, жители одной из многоэтажек на Иорданской улице проснулись от шума — кто-то разбил соседское окно на 1 этаже. Это произошло в ночь на 30 января.

На место происшествия немедленно прибыл патруль. В разбитом окне, на которое указали бдительные соседи, горел свет. Инспекторы вызвали на помощь еще один патрульный экипаж и окружили дом.

Двое мужчин, которые находились в квартире, попытались сбежать из нее через балкон — здесь их уже ждали патрульные полицейские. Во время задержания у одного из них выпал фотоаппарат. У другого задержанного также обнаружили вещи, которые могли быть украдены из квартиры. Оба уже имели проблемы с законом.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а задержанных доставили в Оболонское отделение полиции. Патрульные сообщили о происшествии хозяевам квартиры.
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Источник:

"Сегодня"

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