В Киеве патрульные поймали двух воров-рецидивистов

Киевские патрульные задержали подозреваемых в квартирной краже, сообщили в Патрульной службе Киева.

Так, жители одной из многоэтажек на Иорданской улице проснулись от шума — кто-то разбил соседское окно на 1 этаже. Это произошло в ночь на 30 января.

На место происшествия немедленно прибыл патруль. В разбитом окне, на которое указали бдительные соседи, горел свет. Инспекторы вызвали на помощь еще один патрульный экипаж и окружили дом.

Двое мужчин, которые находились в квартире, попытались сбежать из нее через балкон — здесь их уже ждали патрульные полицейские. Во время задержания у одного из них выпал фотоаппарат. У другого задержанного также обнаружили вещи, которые могли быть украдены из квартиры. Оба уже имели проблемы с законом.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а задержанных доставили в Оболонское отделение полиции. Патрульные сообщили о происшествии хозяевам квартиры.