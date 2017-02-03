В Киеве патрульные поймали грабителя 18-летней девушки

Сегодня, 18:55

Грабителей задержали в машине, ехавшей по Броварскому проспекту

Подозреваемого задержали в машине
Подозреваемого задержали в машине

Поздно вечером 2 февраля 18-летняя женщина сообщила службе 102, что несколько мужчин пригрозили ей пистолетом и отобрали сумку с деньгами, телефоном и личными вещами, 

Инспекторы патрульной полиции на служебном Тoyota Prius вместе с заявительнецей проверили прилегающую территорию. Во время проверки патрульные полицейские остановили авто на Броварском проспекте за нарушение ПДД — инспекторы патрульной полиции заметили, что мужчина за рулем похож на нападавшего по описанию. Их подозрения подтвердила заявительница.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в салоне авто предмет, похожий на пистолет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Деснянского отделения полиции. Теперь проверять причастность 25-летнего водителя к преступлению будут следователи.
ПДД, инспекторы, подозрения, задержали, происшествия, полицейские
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве неизвестные бросили в офис коктейль Молотова

Сегодня, 18:23

Стекло, вероятно, разбили молотком, пожар потушил охранник

Происшествия

В Киеве мошенник организовал псевдообменник, чтобы похитить 60 тысяч долларов

Сегодня, 15:12

Мужчину удалось задержать через несколько минут после преступления  

Украина

Черкасский предприниматель дорого заплатил за знакомство с девушкой

Сегодня, 12:16

Мужчину избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен

Происшествия и криминал

Фото: YouTube

Директор департамента НБУ погорел на взятке в 25 тысяч долларов

Сегодня, 11:21

Одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования