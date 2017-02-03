В Киеве патрульные поймали грабителя 18-летней девушки

Поздно вечером 2 февраля 18-летняя женщина сообщила службе 102, что несколько мужчин пригрозили ей пистолетом и отобрали сумку с деньгами, телефоном и личными вещами,

Инспекторы патрульной полиции на служебном Тoyota Prius вместе с заявительнецей проверили прилегающую территорию. Во время проверки патрульные полицейские остановили авто на Броварском проспекте за нарушение ПДД — инспекторы патрульной полиции заметили, что мужчина за рулем похож на нападавшего по описанию. Их подозрения подтвердила заявительница.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в салоне авто предмет, похожий на пистолет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Деснянского отделения полиции. Теперь проверять причастность 25-летнего водителя к преступлению будут следователи.