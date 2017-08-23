В Киеве патрульные угодили в аварию
Обошлось без пострадавших, но Toyota Prius серьезно повреждена
ДТП произошло на Харьковском шоссе
ДТП произошло на Харьковском шоссе
ДТП произошло на Харьковском шоссе
ДТП произошло на Харьковском шоссе
ДТП произошло на Харьковском шоссе
В Киеве на Харьковском шоссе, 77, произошло ДТП с участием патрульных полицейских.
Патрульный автомобиль Toyota Prius отбил прицеп у автомобиля Mazda. К счастью, обошлось без пострадавших.
Prius существенно поврежден. На место прибыл еще один патруль для оформления аварии. Степень вины участников выяснит следствие.
Напомним, за полгода 2017-го работники патрульной полиции в областях Украины повредили в ДТП 461 служебный автомобиль.
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