В Киеве патрульные угодили в аварию

Обошлось без пострадавших, но Toyota Prius серьезно повреждена

В Киеве на Харьковском шоссе, 77, произошло ДТП с участием патрульных полицейских.

Патрульный автомобиль Toyota Prius отбил прицеп у автомобиля Mazda. К счастью, обошлось без пострадавших.

Prius существенно поврежден. На место прибыл еще один патруль для оформления аварии. Степень вины участников выяснит следствие.

Напомним, за полгода 2017-го работники патрульной полиции в областях Украины повредили в ДТП 461 служебный автомобиль.