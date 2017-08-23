В Киеве патрульные угодили в аварию

Сегодня, 14:47

Обошлось без пострадавших, но Toyota Prius серьезно повреждена

 


ДТП произошло на Харьковском шоссе

ДТП произошло на Харьковском шоссе

ДТП произошло на Харьковском шоссе

ДТП произошло на Харьковском шоссе

ДТП произошло на Харьковском шоссе

В Киеве на Харьковском шоссе, 77, произошло ДТП с участием патрульных полицейских.

Патрульный автомобиль Toyota Prius отбил прицеп у автомобиля Mazda. К счастью, обошлось без пострадавших.

Prius существенно поврежден. На место прибыл еще один патруль для оформления аварии. Степень вины участников выяснит следствие.

Напомним, за полгода 2017-го работники патрульной полиции в областях Украины повредили в ДТП 461 служебный автомобиль.
ДТП, фото, харьковское шоссе, Toyota Prius, mazda, патрульные
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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