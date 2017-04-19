В Киеве печатали фальшивые документы для боевиков

Сегодня, 16:17

Спецслужбы ликвидировали деятельность подпольной типографии

Типография действовала в Киеве. Фото: СБУ
Типография действовала в Киеве. Фото: СБУ

В Киеве ликвидировали подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы для боевиков с Донбасса. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, на протяжении двух лет злоумышленники обеспечивали членов самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными дипломами об образовании, водительскими правами, паспортами и прочими документами.

"Сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани – "Майор", а также одного из главарей банды "призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", находящихся в розыске", – пояснили в СБУ.

Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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