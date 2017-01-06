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В Киеве пенсионер поджег свою четырехкомнатную квартиру http://www.segodnya.ua/img/article/7860/74_main.1483723634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/74_tn.1483723634.jpg Происшествия Мужчину госпитализировали с отравлением и ожогами

В Киеве пенсионер поджег свою четырехкомнатную квартиру

Сегодня, 19:25

Мужчину госпитализировали с отравлением и ожогами

Пожар удалось быстро потушить. Фото: ГСЧС
Пожар удалось быстро потушить. Фото: ГСЧС

В Киеве вчера в 15:44 спасателей Дарницкого района вызвали на тушение пожара в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Заслонова, 22, сообщили в ГСЧС столицы.

По прибытию на место происшествия пожарные выяснили, что горит одна из четырех комнат квартиры. Бойцы немедленно подали воду на тушение огня и уже в 16:03 потушили пламя.

Во время пожара 77-летний житель квартиры отравился угарным газом и получил ожоги головы и тела. Пострадавший был госпитализирован в ожоговый центр городской больницы.

К тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение мужчины с огнем, вероятно – поджог.
поджог, пожарные, ГСЧС, потушили, пострадавший
Источник:

"Сегодня"

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