В Киеве пенсионер поджег свою четырехкомнатную квартиру

В Киеве вчера в 15:44 спасателей Дарницкого района вызвали на тушение пожара в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Заслонова, 22, сообщили в ГСЧС столицы.

По прибытию на место происшествия пожарные выяснили, что горит одна из четырех комнат квартиры. Бойцы немедленно подали воду на тушение огня и уже в 16:03 потушили пламя.

Во время пожара 77-летний житель квартиры отравился угарным газом и получил ожоги головы и тела. Пострадавший был госпитализирован в ожоговый центр городской больницы.

К тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение мужчины с огнем, вероятно – поджог.