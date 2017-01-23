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Под Киевом пенсионер развращал девочку на территории детсада http://www.segodnya.ua/img/article/7909/5_main.1485177207.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/5_tn.1485177207.jpg Происшествия Мужчине светит до трех лет лишения свободы  

Под Киевом пенсионер развращал девочку на территории детсада

Сегодня, 15:12

Мужчине светит до трех лет лишения свободы

 

Охранник детсада оказался педофилом. Фото: kvedomosti.com
Охранник детсада оказался педофилом. Фото: kvedomosti.com

В городе Боярка Киевской области полицейские задержали охранника одного из детских садиков, который подозревается в растлении несовершеннолетней.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, распутные действия 60-летний мужчина совершил в отношении 10-летней девочки. Обстоятельства преступления, а также то, как школьница оказалась на территории детского садика, устанавливаются.

В главном управлении Национальной полиции в Киевской области данный случай подтвердили. Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по части 1 статьи 156 (развращение несовершеннолетних). Мужчине светит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в поселке Бородянка Киевской области задержали 33-летнего педофила.
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