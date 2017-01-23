Под Киевом пенсионер развращал девочку на территории детсада

Мужчине светит до трех лет лишения свободы

В городе Боярка Киевской области полицейские задержали охранника одного из детских садиков, который подозревается в растлении несовершеннолетней.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, распутные действия 60-летний мужчина совершил в отношении 10-летней девочки. Обстоятельства преступления, а также то, как школьница оказалась на территории детского садика, устанавливаются.

В главном управлении Национальной полиции в Киевской области данный случай подтвердили. Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по части 1 статьи 156 (развращение несовершеннолетних). Мужчине светит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в поселке Бородянка Киевской области задержали 33-летнего педофила.