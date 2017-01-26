В Киеве перекрыли улицу Мечникова из-за скандальной застройки

Сегодня, 12:09

Около двух десятков человек остановили движение

 

Жители перекрыли дорогу. Фото: informator.news
Жители перекрыли дорогу. Фото: informator.news

Жители Кловского спуска и улицы Мечникова в Печерском районе столицы перекрыли улицу с требованием прекратить спорную застройку и обезопасить жилые дома от разрушения стен и повторных оползней.

Об этом сообщает informator.news с места событий.

Около двух десятков человек остановили движение. Участники акции держат плакаты с призывами прекратить строительство нового жилого комплекса "Signature" на улице Мечникова, 11-А.

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Фото: informator.news

Такие акции в столице продолжаются с осени 2016 года. Так, 20 октября киевляне перекрыли улицу Мечникова, требуя у муниципальной власти обратить внимание на проблему застройки. Они считают необходимым прекратить строительство комплекса "Signature" и принять меры по проседанию грунта.

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Фото: informator.news

Одну из участниц общественного протеста во время блокирования улицы Мечникова сбил водитель Hundai. Женщина упала на землю, однако не получила значительных травм, а водитель пытался скрыться с места аварии.

Напомним, сегодня в столице также прошел традиционный пикет посольства Российской Федерации в поддержку исчезнувших за период оккупации Крыма жителей полуострова. В акции приняли участие около сорока человек. Они принесли в дипломатическое учреждение списки пропавших резидентов Крыма и плакаты с их фамилиями.
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