В Киеве пешеход-нарушитель бросился под колеса авто и погиб (фото)

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Вечером в четверг пешеход-нарушитель бросился под колеса "Хонды Пилот".

Мужчина погиб мгновенно. На асфальте остался батон, спички, мелочь.

На месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Личность мужчины около 50 лет не была установлена.

Напомним, вчера в Киеве на улице Стельмаха произошло ДТП с пострадавшими. 59-летняя женщина, разговаривая по телефону, пошла через дорогу в неположенном месте, глядя вдаль, прямо перед автомобиль "Фольксваген".