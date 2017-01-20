В Киеве пешеход-нарушитель бросился под колеса авто и погиб (фото)
Трагедия случилась на улице Академика Заболотного
В Киеве на улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Вечером в четверг пешеход-нарушитель бросился под колеса "Хонды Пилот".
Мужчина погиб мгновенно. На асфальте остался батон, спички, мелочь.
На месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Личность мужчины около 50 лет не была установлена.
Напомним, вчера в Киеве на улице Стельмаха произошло ДТП с пострадавшими. 59-летняя женщина, разговаривая по телефону, пошла через дорогу в неположенном месте, глядя вдаль, прямо перед автомобиль "Фольксваген".
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