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В Киеве пешеход-нарушитель бросился под колеса авто и погиб (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/44_main.1484899034.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/44_tn.1484899034.jpg Происшествия Трагедия случилась на улице Академика Заболотного  

В Киеве пешеход-нарушитель бросился под колеса авто и погиб (фото)

Сегодня, 09:55

Трагедия случилась на улице Академика Заболотного

 

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Вечером в четверг пешеход-нарушитель бросился под колеса "Хонды Пилот".

Мужчина погиб мгновенно. На асфальте остался батон, спички, мелочь.

На месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Личность мужчины около 50 лет не была установлена.

Напомним, вчера в Киеве на улице Стельмаха произошло ДТП с пострадавшими. 59-летняя женщина, разговаривая по телефону, пошла через дорогу в неположенном месте, глядя вдаль, прямо перед автомобиль "Фольксваген".
ДТП, личность, трагедия, сбил, погиб, мужчина, сбили, Заболотного
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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