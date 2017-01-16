В Киеве под лед провалились три человека

Все инциденты с любителями зимней рыбалки произошли в течение суток

Столичные спасатели за один день достали из ледяной воды трех любителей зимней рыбалки, сообщили в ГСЧС Киева.

Первый вызов поступил в Службу спасения в 16:53: очевидцы сообщили о том, что мужчина провалился под лед и находится на расстоянии 700 метров от берега в районе Южного моста.

По прибытию, спасатели на надувной лодке обследовали 3000 кв.м. водного покрытия и ближайшие острова. Никого не найдя спасатели уже начали собирать оборудование, но заметив кого-то на ближайшем острове, решили проверить. Это и был человек, которого искали, 1988 года рождения. Мужчину доставили на берег и оказали медицинскую помощь.

Также во время поисковых работ спасатели заметили на льдине еще одного мужчину 1974 года рождения. Он провалился под лед. Мужчину доставили на берег, от госпитализации пострадавший отказался.

В тот же день, в 19:15, возвращаясь с вызова, спасатели обнаружили в воде у берега мужчину 1967 года рождения. Его спасли и передали работникам медицинской службы.

Во всех случаях обстоятельства, при которых люди находились на льду, устанавливают правоохранительные органы.