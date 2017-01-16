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В Киеве под жилым домом задержали двух мужчин с "набором домушников" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/82_main.1484549875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/82_tn.1484549875.jpg Происшествия Мужчины ранее привлекались за грабежи, кражи и хранение наркотиков  

В Киеве под жилым домом задержали двух мужчин с "набором домушников" (фото)

Сегодня, 08:56

Мужчины ранее привлекались за грабежи, кражи и хранение наркотиков

 

В Киеве экипаж спецподразделения "Кордон" выехал на вызов "подозрительные личности трутся у дома" на улице Щербаковского и задержал двух мужчин с полным "набором домушников". С собой у них были ножи, отмычки, отвертки и ключи от домофонов.

"У обоих "шикарная" биография: ранее привлекались за грабежи, кражи и хранение наркотических веществ", – сообщает "Киев Оперативный".

На месте работает следственно-оперативная группа, у задержанных снимают отпечатки пальцев, они проверяются на причастность к подобным грабежам.
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