ФОТОФАКТ. В Киеве подожгли автомобили

Вчера, 00:05

В Соломенском районе загорелись несколько припаркованных автомобилей


На месте происшествия. Фото: Влад Антонов, ru.espreso.tv

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов, ru.espreso.tv

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов, ru.espreso.tv

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов, ru.espreso.tv

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов, ru.espreso.tv

В Соломенском районе Киева на ул. Ивана Пулюя загорелись несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным был поджог. На месте работали спасатели ГСЧС. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Как уточняют Стражи.Эспрессо, произошло возгорание "Хонды Аккорд". По прибытии пожарных огнем загорелись еще две машины, стоявшие рядом – "Шевроле" и ГАЗ-69. Салон раритетнего ГАЗа и салон "Хонды" с номером луганского региона сгорели дотла.

Напомним, под Киевом мужчина сгорел в своем гараже.
поджог, спасатели, стоянка, автомобили, ГСЧС
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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