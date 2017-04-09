ФОТОФАКТ. В Киеве подожгли автомобили

В Соломенском районе Киева на ул. Ивана Пулюя загорелись несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным был поджог. На месте работали спасатели ГСЧС. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Как уточняют Стражи.Эспрессо, произошло возгорание "Хонды Аккорд". По прибытии пожарных огнем загорелись еще две машины, стоявшие рядом – "Шевроле" и ГАЗ-69. Салон раритетнего ГАЗа и салон "Хонды" с номером луганского региона сгорели дотла.

Напомним, под Киевом мужчина сгорел в своем гараже.