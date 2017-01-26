В Киеве подросток прыгнул с крыши дома из-за неразделенной любви

Парень выжил, сейчас он находится в реанимации

В Оболонском районе Киева 17-летний парень прыгнул с крыши семиэтажки из-за неразделенной любви.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Как удалось узнать, ЧП произошло на улице Приречная, 7. Причиной свести счеты с жизнью стала неразделенная любовь. Об этом юноша написал в предсмертной записке.

К счастью, парень выжил, его с тяжелыми травмами врачи "скорой" доставили в реанимацию.