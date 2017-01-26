В Киеве подросток прыгнул с крыши дома из-за неразделенной любви

Вчера, 17:52

Парень выжил, сейчас он находится в реанимации

 

Парня с тяжелыми травмами врачи «скорой» доставили в реанимацию
Парня с тяжелыми травмами врачи «скорой» доставили в реанимацию. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Оболонском районе Киева 17-летний парень прыгнул с крыши семиэтажки из-за неразделенной любви.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Как удалось узнать, ЧП произошло на улице Приречная, 7. Причиной свести счеты с жизнью стала неразделенная любовь. Об этом юноша написал в предсмертной записке.

К счастью, парень выжил, его с тяжелыми травмами врачи "скорой" доставили в реанимацию.
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