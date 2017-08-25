В Киеве полицейские задержали "дачного" вора

Мужчина отжимал окна и балконы и похищал ценные вещи из дачных домов

В Киеве на дачном массиве полицейские задержали вора. Киевлянин обворовывал частные дома и погреба на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, правоохранители задержали местного жителя "на горячем". Выяснилось, что 35-летний мужчина не имел постоянного места жительства, недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи с проникновением. Ему без проблем удавалось залезать в дачные дома путем отжима окон и балконов. Оттуда он похищал все ценное, которое затем перепродавал.

Злоумышленник рассказал, что перед тем, как совершить кражу, он наблюдал за домами: насколько часто приезжают хозяева, состоятельные ли они.

Вор раз залез в частный дом, однако он никак не рассчитывал на то, что хозяин и работники полиции были неподалеку. Правонарушитель был задержан "на горячем" с крадеными вещами в руках.

Следственным отделом Дарницкого управления столичной полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на улице Огородной (Соломенский район столицы) небезразличные киевляне своими силами задержали квартирного вора.