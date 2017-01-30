В Киеве полицейские задержали трех наркоманов, которые прятались в гараже (фото)

В гараже на Оболони в Киеве полицейские обнаружили наркотики.

Во время комплексной отработки правоохранители обратили внимание на молодого человека, который, заметив полицейских, стал подозрительно себя вести и пытался спрятаться в гараже.

Правоохранители вошли в помещение, где находились трое мужчин. От дачи объяснений все они отказались.

Во время поверхностного осмотра гаражного бокса полицейские обнаружили два самодельных устройства для курения наркотических веществ, два наперстка с наслоением вещества неизвестного происхождения, которое может быть наркотическим, и три разорванных полиэтиленовых пакета с остатками порошкообразного вещества белого цвета.

Кроме этого, правоохранители нашли весы для взвешивания малых масс со следами порошкообразного вещества белого цвета и трубочку для нюханья.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.