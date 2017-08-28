В Киеве полицейский "крышевал" наркодилеров

Сегодня, 13:10

В преступную группу оперуполномоченный привлек четырех местных жителей в возрасте от 25 до 29 лет

 


Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве у наркодилеров, которых "крышевал" полицейский, изъяли более 6 кг амфетамина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, правоохранители задержали группу наркодилеров, в том числе действующего работника полиции, который организовал преступную деятельность и обеспечивал ее прикрытие.

В преступную группу, которую организовал оперуполномоченный отдела столичного главка полиции, он привлек четырех местных жителей в возрасте от 25 до 29 лет. Злоумышленники действовали с апреля 2015 года. В арендованных помещениях, используя специальное оборудование, они изготавливали психотропное вещество – амфетамин, который затем оптом продавали мелким наркосбытчикам.

Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории.

Во время обысков по адресам проживания наркодилеров правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 кг порошкообразного вещества амфетамин и около 3,4 литров этого же вещества в жидком виде, таблетки экстази, оборудование, а также химические реактивы, необходимые для изготовления психотропных веществ.

Пяти задержанным лицам, в том числе полицейскому, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, несколько дней назад в квартире киевлянина нашли наркотиков на три миллиона гривен. Мужчина хранил каннабис, ЛСД, кокаин и оружие.
фото, наркотики, сбыт, амфетамин, наркодилер
Источник:

"Сегодня"

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