В Киеве полицейский "крышевал" наркодилеров

В преступную группу оперуполномоченный привлек четырех местных жителей в возрасте от 25 до 29 лет

В Киеве у наркодилеров, которых "крышевал" полицейский, изъяли более 6 кг амфетамина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, правоохранители задержали группу наркодилеров, в том числе действующего работника полиции, который организовал преступную деятельность и обеспечивал ее прикрытие.

В преступную группу, которую организовал оперуполномоченный отдела столичного главка полиции, он привлек четырех местных жителей в возрасте от 25 до 29 лет. Злоумышленники действовали с апреля 2015 года. В арендованных помещениях, используя специальное оборудование, они изготавливали психотропное вещество – амфетамин, который затем оптом продавали мелким наркосбытчикам.

Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники постоянно меняли местоположение нарколаборатории.

Во время обысков по адресам проживания наркодилеров правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 кг порошкообразного вещества амфетамин и около 3,4 литров этого же вещества в жидком виде, таблетки экстази, оборудование, а также химические реактивы, необходимые для изготовления психотропных веществ.

Пяти задержанным лицам, в том числе полицейскому, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, несколько дней назад в квартире киевлянина нашли наркотиков на три миллиона гривен. Мужчина хранил каннабис, ЛСД, кокаин и оружие.