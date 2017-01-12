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В Киеве полицейский попался на крупной взятке http://www.segodnya.ua/img/article/7875/8_main.1484211246.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/8_tn.1484211246.jpg Происшествия Правоохранитель требовал от грабителя 3,5 тысяч долларов за смягчение наказания

В Киеве полицейский попался на крупной взятке

Сегодня, 10:52

Правоохранитель требовал от грабителя 3,5 тысяч долларов за смягчение наказания

Нечистого на руку полицейского задержали при получении последней части взятки
Нечистого на руку полицейского задержали при получении последней части взятки

Правоохранители вчера в Киеве задержали работника столичного главка полиции на вымогательстве взятки в 3500 долларов США, сообщили в прокуратуре города.

Так, оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности требовал от гражданина  деньги за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

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Правоохранители задокументировали факт получения полицейский взятки в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов США оперуполномоченный был задержан.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
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Источник:

"Сегодня"

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