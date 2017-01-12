В Киеве полицейский попался на крупной взятке

Правоохранитель требовал от грабителя 3,5 тысяч долларов за смягчение наказания

Правоохранители вчера в Киеве задержали работника столичного главка полиции на вымогательстве взятки в 3500 долларов США, сообщили в прокуратуре города.

Так, оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности требовал от гражданина деньги за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

Правоохранители задокументировали факт получения полицейский взятки в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов США оперуполномоченный был задержан.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.