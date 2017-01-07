В Киеве полиция накрыла казино "для своих" (фото)

Заведение находилось в пристройке к жилому дому без вывесок и признаков работы

В Киеве полиция "накрыла" очередное казино "для своих", которое находилось в Печерском районе.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Киеве ДЗЭ Нацполиции совместно с общественностью продолжают отработку в сфере игорного бизнеса.

Разоблаченное игорное заведение функционировало исключительно "для своих". Находилось оно в пристройке к жилому дому без вывесок и признаков работы. Зато клиент казино мог поиграть в покер, а если повезет – "сорвать" выигрыш.

Оперативники УЗЭ и представители общественности посетили заведение в самый разгар игры, что стало неожиданностью как для игроков, так и для администрации.

Полицейские изъяли покерный стол, 650 игровых фишек номиналом до 10 тысяч гривен и 3 тысячи гривен наличными.

Лица, владеющие информацией о функционировании игорных заведений, могут обращаться непосредственно в территориальные управления или по спецлинии "102".

В Департаменте также действует телефон доверия (098) 103-96-59 и электронный ящик dze@ekon.np.gov.ua.

Напомним, в конце декабря в Киеве правоохранители провели одновременно 40 обысков, направленных на пресечение незаконной деятельности игорных заведений. По результатам проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, "черную бухгалтерию", 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и 8 единиц оружия.