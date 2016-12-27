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В Киеве полиция поймала двух грабителей на выходе из маршрутки (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/36_main.1482840021.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/36_tn.1482840021.jpg Происшествия Один из подозреваемых признался, что и раньше совершал кражи  

В Киеве полиция поймала двух грабителей на выходе из маршрутки (фото,видео)

Вчера, 13:58

Один из подозреваемых признался, что и раньше совершал кражи

 


В Киеве правоохранители задержали двух мужчин за совершение грабежа.

Сотрудники полиции охраны задержали злоумышленников на остановке транспорта. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что у девушки двое неизвестных похитили мобильный телефон в транспорте и побежали в неизвестном направлении. Заявительница подробно описала правонарушителей.

По приметам потерпевшей работники частной охранной фирмы увидели подозрительных лиц, которые выходили из маршрутки и задержали 28-ми и 29-летнего уроженцев Киевской области.

На месте задержания следственно-оперативная группа территориального управления полиции изъяла у злоумышленников похищенный телефон потерпевшей, а также магнитолу и два комплекта ключей. Один из подозреваемых признался, что и раньше совершал кражи из автомобилей.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предъявлено подозрение. Им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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