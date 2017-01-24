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В Киеве полиция разоблачила канал контрабанды "экстази" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/49_main.1485199789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/49_tn.1485199789.jpg Происшествия 29-летний мужчина хранил несколько сотен таблеток, общая стоимость которых на нелегальном наркорынке – более 66 тысяч гривен

В Киеве полиция разоблачила канал контрабанды "экстази" (фото)

Сегодня, 01:45

29-летний мужчина хранил несколько сотен таблеток, общая стоимость которых на нелегальном наркорынке – более 66 тысяч гривен

Полиция разоблачила канал поставки психотропных препаратов в Киев. Фото: facebook.com/DPN.NP
Полиция разоблачила канал поставки психотропных препаратов в Киев. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Киеве сотрудники управления противодействия наркопреступности выявили канал контрабандной поставки МДМА "Экстази". Психотропное вещество в столицу привез 29-летний житель Буковины, сообщает в соцсети ведомство. 

При поверхностном осмотре полиция изъяла у мужчины 12 таблеток "экстази".  При проверке места его временного жительства правоохранители обнаружили еще 210 таблеток, которые он получил от знакомого из одной из соседних республик. По данным полиции, на нелегальном наркорынке стоимость изъятой партии психотропов  составляет более 66 тысяч гривен.

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У мужчины изъяли несколько сотен балеток "экстази". Фото: facebook.com/DPN.NP

Информация по этому правонарушению была внесена в Единый реестр заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкции этой статьи предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Остальные фигуранты схемы поставок "экстази" устанавливаются.
полиция, канал, таблетки, преступление, экстази
Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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