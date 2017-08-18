В Киеве полиция со стрельбой задержала банду домушников

18 Августа 2017, 18:29

Двое из них – граждане другого государства, еще один – киевлянин


Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

Оперативники задержали группу квартирных воров. Фото ГУ НП в Киеве

В Киеве оперативники задержали группу квартирных воров.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Днепровском районе трое мужчин обокрали квартиру. Когда они собирались выходить из квартиры, домой вернулась хозяйка. Злоумышленники угрожали ей ножом и толкнули. В результате женщина упала, а нападавшие скрылись.

В Печерском районе правоохранители заблокировали авто с домушниками. При попытке побега злоумышленники повредили служебный автомобиль оперативников, а затем один из правоохранителей применил травматическое оружие – и ранил беглеца.

Всех троих мужчин задержали, двое из них – граждане другого государства, еще один – киевлянин. Ранее они попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Врачи оказывают помощь раненому мужчине.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и задержания злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киеве четверо иностранцев "метили" и обворовывали квартиры. Злоумышленников задержали, им грозит до шести лет тюрьмы.
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Источник:

"Сегодня"

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