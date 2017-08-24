В Киеве полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца

Сегодня, 15:26

При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль

 


В Киеве полицейские задержали мужчину, причастного к убийству иностранца.

Напомним, сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, на месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват".

Уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.


Подозреваемого задержали. Фото пресс-службы полиции Киева

Подозреваемого задержали. Фото пресс-службы полиции Киева

Подозреваемого задержали. Фото пресс-службы полиции Киева

Подозреваемого задержали. Фото пресс-службы полиции Киева

Подозреваемого задержали. Фото пресс-службы полиции Киева

При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. Мужчина задержан, с ним работают следователи. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию.

Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства – ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) – ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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