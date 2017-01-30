В Киеве полураздетая женщина качалась по проезжей части и билась головой об асфальт (видео)

Сегодня, 15:49

Сейчас в ситуации разбирается полиция

 

В Киеве полураздетая женщина качалась по проезжей части и билась головой об асфальт (видео)

В Киеве на улице Братиславской, на пересечении с улицей Шолом-Алейхема в сторону Троещины, женщина разделась, каталась по дороге и билась головой об асфальт. Об этом нам рассказал свидетель происшествия Александр Александров.

"Ее чуть не сбили автомобили, объезжали. Мы остановились на аварийке, чтобы другие водители не ехали быстро, вызвали 102. Полиция отреагировала быстро (сказали, что вызов не первый), разбираются", – отметил свидетель ЧП.
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Источник:

"Сегодня"

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