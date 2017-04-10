В Киеве посетители развлекательного заведения ранили охранника – патрульные

В Киеве патрульные задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к ранению мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение, что около 20 человек устроили драку в развлекательном заведении на улице Петра Болбочана.

По указанному адресу инспекторов встретили двое охранников заведения. Они указали на автомобиль Mitsubishi, который как раз отъезжал, и сообщили – люди в авто стреляли в них. Один из охранников получил ранение.

Пока один экипаж патрульных оказывал первую домедицинскую помощь пострадавшему и вызвал "скорую", другой немедленно заблокировал автомобиль. В салоне находилось пять человек. Во время поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет. Очевидцы происшествия подтвердили, что один из этих мужчин и стрелял в охранника.

Патрульные полицейские задержали людей из авто, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции.

Пострадавшего охранника госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом – ранение в левую часть грудной клетки.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.