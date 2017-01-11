В Киеве после погони патрульные остановили микроавтобус с разбойниками

Мужчины в балаклавах с палками и топорами разгромили заведение на бульваре Гавела

В Киеве патрульные задержали группу подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

11 января, около 12 ночи, инспекторы получили вызов о разбое: в одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая палками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении.

Во время обработки прилегающей территории на проспекте Комарова инспекторы заметили микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных.

Стражи порядка решили проверить авто по причастности к разбою и подали водителю сигнал об остановке, на что он отреагировал увеличением скорости.

Началось преследование. Ориентирования передали всем экипажам города.

Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов на улице Большой Окружной. В салоне транспортного средства находилось 6 мужчин.

Во время поверхностной проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы. Всех 6 человек стражи порядка доставили в отделение полиции. Сейчас лица задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины, начато уголовное производство по ст. 187 (Разбой) ККУ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Соломенского отделения полиции.