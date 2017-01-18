В Киеве посреди улицы убили девушку

Перед смертью она ссорилась с парнем, местные жители вызывали полицию

В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство, сообщает "Эспрессо".

Так, посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти – сильный удар по голове.

Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.