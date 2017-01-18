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В Киеве посреди улицы убили девушку http://www.segodnya.ua/img/article/7893/49_main.1484736194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/49_tn.1484736194.jpg Происшествия Перед смертью она ссорилась с парнем, местные жители вызывали полицию

В Киеве посреди улицы убили девушку

Сегодня, 12:41

Перед смертью она ссорилась с парнем, местные жители вызывали полицию

Место происшествия. Фото: Эспрессо
Место происшествия. Фото: Эспрессо

В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство, сообщает  "Эспрессо".

Так, посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти – сильный удар по голове.

Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.
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