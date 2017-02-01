В Киеве посреди улицы загорелось авто (фото)

В Киеве на ул. Гаршина (Святошинский район) загорелся автомобиль Ford Sierra.

На месте работают спасатели.

Напомним, в конце ноября прошлого года в столице произошел пожар прямо на проезжей части ул. Комарова. Во время движения загорелся легковой автомобиль "Форд". Спасатели ГСЧС быстро прибыли на место происшествия, через пять минут после возгорания огонь был уже потушен.