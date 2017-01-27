В Киеве поймали 20-летнего разбойника из Львова

Сегодня, 11:58

Молодой мужчина с подельником в центре города ограбил киевлянина

Разбойника взяли под стражу
Разбойника взяли под стражу

В полицию обратился 28-летний киевлянин, сообщив, что около 10 часов на Жилянской улице  двое неизвестных избили его и забрали личные вещи, рассказали в ГУ НП Киева.

Сотрудники отдела криминальной полиции установили личности нападавших и задержали одного из них. Им оказался 20-летний житель Львовской области, который ранее был фигурантом уголовного производства, начатого по факту кражи. В совершенном преступлении последний признался, у него изъяты вещественные доказательства. Соучастника сейчас разыскивают.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10-ти лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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