В Киеве поймали автовора, который разбивал стекла в машинах

В Киеве мужчина за ночь успел обокрасть три автомобиля.

Около трех часов ночи в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он услышал звук автосигнализации и увидел из окна, как от припаркованных возле дома машин убегает неизвестный.

По указанному адресу правоохранители обнаружили три иномарки с разбитым стеклом. Получив ориентировку, полицейские немедленно начали поиски злоумышленника.

Уже через несколько минут в соседнем дворе экипаж автопатруля заметил мужчину, похожего по описанию на подозреваемого, который держал в руках сумку и пакеты.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили снаряжение для подводного плавания, фирменные очки и одежду. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, откуда у него все эти вещи, и, наконец, признался в краже.

Полицейские установили личности всех трех пострадавших, а правонарушителя задержали.

Правоохранители выяснили, что уроженец Киевской области ранее имел проблемы с законом из-за совершения имущественного преступления.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в апреле в Киеве со стрельбой задержали автоворов. Их подозревают в совершении других правонарушений в столице.