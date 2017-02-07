В Киеве поймали банду дерзких воров-иностранцев (фото)

В Киеве трое воров взломали замки входной двери квартиры, забрали ценные вещи и попытались скрыться на автомобиле. Их остановили оперативники. Уголовную троицу доставили в управление полиции, а вещественные доказательства изъяли, рассказали в ГУ НП столицы.

Группа квартирников, которую задержали вечером, отличается от своих "коллег" особой наглостью: мужчины совершили преступление около 18:30 часов, то есть в то время, когда их может схватить "на горячем" любой из местных жителей, ведь люди же возвращаются домой с работы или выходят в магазин.

Однако воры действовали быстро и незаметно. Один остался на улице, двое зашли в подъезд. Им хватило менее десяти минут, чтобы сломать два замка на входной двери квартиры на пятом этаже дома, "пройтись" с фонариком по дому, забрать ценные вещи и спуститься к автомобилю.

Исчезнуть ворам не позволили сотрудники оперативно-поискового отдела уголовного розыска. Мужчин задержали, а из их карманов правоохранители изъяли вещественные доказательства: трое наручных часов, фотоаппарат, духи и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба – более 30 тысяч гривен. Также у злоумышленников нашли набор специальных инструментов, которые направили на экспертное исследование.

Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, по которой злоумышленникам грозит до шести лет лишения.

Троицу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста. Установлено, что все они – граждане другого государства, 1985, 1991, 1993 годов рождения. Всем трем объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тысяч гривен каждому.