Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве поймали банду наркоманов, воровавших детали лифтов http://www.segodnya.ua/img/article/7907/55_main.1485161723.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/55_tn.1485161723.jpg Происшествия Преступники недавно вышли из тюрьмы, где сидели за разбой, кражи и наркотики

В Киеве поймали банду наркоманов, воровавших детали лифтов

Сегодня, 10:53

Преступники недавно вышли из тюрьмы, где сидели за разбой, кражи и наркотики

Рецидивистов взяли под стражу
Рецидивистов взяли под стражу. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Столичные правоохранители задержали трех молодых людей с чемоданом, в котором они несли похищенные лифтовые катушки, сообщает ГУ НП Киева.

Детали лифтов злоумышленники воровали в Дарницком районе. Подозрительных мужчин, которые странно себя вели и несли большую сумку, полицейские заметили во время патрулирования. При осмотре сумки оперативники обнаружили лифтовые катушки.

Трое злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет недавно вышли из мест лишения свободы, где отбывали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи и разбои.

Рецидивисты рассказали полицейским, что поднимались на последний этаж дома и взламывая замки, проникали в помещение лифта. Там они демонтировали и похищали лифтовые катушки. Похищенное сдавали в пункт приема металлолома. На полученные деньги покупали наркотики.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.
кража, наркотики, преступления, полицейские, злоумышленники, демонтировали
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина зашел погреться в больницу и украл телевизор

Сегодня, 10:49

Теперь вор может попасть в тюрьму на шесть лет  

Происшествия

Убийцам бабушки грозит пожизненное заключение

Под Киевом банда разбойников под предлогом проверки счетчика убила 88-летнюю бабушку

Сегодня, 09:57

Двух мужчин и женщину, жестоко убивших старушку, отдали под суд

Политика

СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве. Фото:Dnepr.info

СБУ в Киеве предотвратила убийство народного депутата

21 Января, 14:37

Глава ведомства говорит, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления

Происшествия

Полиция ищет преступников. Фото: AFP

В Киеве застрелили адвоката

21 Января, 11:52

Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.