В Киеве поймали банду наркоманов, воровавших детали лифтов

Преступники недавно вышли из тюрьмы, где сидели за разбой, кражи и наркотики

Столичные правоохранители задержали трех молодых людей с чемоданом, в котором они несли похищенные лифтовые катушки, сообщает ГУ НП Киева.

Детали лифтов злоумышленники воровали в Дарницком районе. Подозрительных мужчин, которые странно себя вели и несли большую сумку, полицейские заметили во время патрулирования. При осмотре сумки оперативники обнаружили лифтовые катушки.

Трое злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет недавно вышли из мест лишения свободы, где отбывали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи и разбои.

Рецидивисты рассказали полицейским, что поднимались на последний этаж дома и взламывая замки, проникали в помещение лифта. Там они демонтировали и похищали лифтовые катушки. Похищенное сдавали в пункт приема металлолома. На полученные деньги покупали наркотики.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.