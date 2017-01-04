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В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7854/99_main.1483526508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/99_tn.1483526508.jpg Происшествия Дело фальшивомонетчиков передали в суд для рассмотрения по существу

В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов

Сегодня, 12:38

Дело фальшивомонетчиков передали в суд для рассмотрения по существу

В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов

Столичная прокуратура завершила досудебное расследование попытка сбыта 20 тысяч долларов США фальшифыми купюрами. Обвиняемые – гражданин Украины и гражданин Республики Беларусь, сообщают правоохранители,

Злоумышленников разоблачили на "горячем" работники прокуратуры и СБУ во время попытки продать 20 тыс. фальшивых долларов за 10 тыс. настоящих.
Действия фигурантов дела подпадают под ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
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Источник:

"Сегодня"

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