В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов

Дело фальшивомонетчиков передали в суд для рассмотрения по существу

Столичная прокуратура завершила досудебное расследование попытка сбыта 20 тысяч долларов США фальшифыми купюрами. Обвиняемые – гражданин Украины и гражданин Республики Беларусь, сообщают правоохранители,

Злоумышленников разоблачили на "горячем" работники прокуратуры и СБУ во время попытки продать 20 тыс. фальшивых долларов за 10 тыс. настоящих.

Действия фигурантов дела подпадают под ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.