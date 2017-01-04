В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов
Дело фальшивомонетчиков передали в суд для рассмотрения по существу
Столичная прокуратура завершила досудебное расследование попытка сбыта 20 тысяч долларов США фальшифыми купюрами. Обвиняемые – гражданин Украины и гражданин Республики Беларусь, сообщают правоохранители,
Злоумышленников разоблачили на "горячем" работники прокуратуры и СБУ во время попытки продать 20 тыс. фальшивых долларов за 10 тыс. настоящих.
Действия фигурантов дела подпадают под ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
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