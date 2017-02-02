В Киеве поймали разбойника, грабившего пункты выдачи "быстрых" кредитов (фото,видео)

В Киеве во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину. Он вышел из "кредитного кафе" и быстро пошел в сторону метро. В руках у него был пакет, а лицо было закрыто шарфом, сообщает ГУ НП Киева.

Когда правоохранители попросили мужчину остановиться – он бросился бежать. Но уже через несколько минут беглец оказался в наручниках.

Во время общения с подозреваемым полицейские получили сообщение о том, что на пункт предоставления "быстрых" кредитов, из помещения которого вышел молодой человек, совершено разбойное нападение.

"У незнакомца на лице был шарф, а на голове – бейсболка. Пригрозив оружием, злоумышленник потребовал деньги, женщина отдала ему 11 тысяч гривен. После этого он скрылся", – рассказал начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у мужчины газовый пистолет и деньги. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. 21-летний уроженец Черкасской области обоснованно подозревается в совершении девяти аналогичных преступлений. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.