Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве поймали разбойника с ножом http://www.segodnya.ua/img/article/7880/51_main.1484317312.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/51_tn.1484317312.jpg Происшествия Мужчина с подельником напали на прохожего и отобрали мобильный телефон

В Киеве поймали разбойника с ножом

Сегодня, 16:19

Мужчина с подельником напали на прохожего и отобрали мобильный телефон

В Киеве задержали разбойника
В Киеве задержали разбойника

В Киеве к правоохранителям обратился 43-летний местный житель: на него напали двое мужчин и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон, рассказали в ГУ НП столицы.

Полицейские задержали одного подозреваемого, это – киевлянин, 1982 г. р. Мужчина в содеянном сознался, у него изъяли вещественные доказательства.

Следственным отделом злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас полиция разыскивает его сообщника.
разбой, полиция, киевлянин, отобрали, напали
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

На праздники было совершено множество преступлений. Фото: Status Quo

На новогодние праздники в Украине произошло 50 убийств и 15 изнасилований – полиция

Сегодня, 13:47

В полиции отмечают, что раскрыты 87% убийств, более трети изнасилований и почти каждый второй разбой

Происшествия

Подробности взрыва в киевской многоэтажке: гранату подложили в почтовый ящик известного догхантера

Сегодня, 12:31

Гранату подложили в почтовый ящик, который находится по месту прописки Алексея Святогора 

Происшествия

В Киеве двое пьяных мужчин избили курьера и забрали у него пиццу

Сегодня, 10:58

Полиция задержала хулиганов через несколько часов  

Происшествия и криминал

Фото из открытых источников

Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей

Сегодня, 08:07

В полиции рассказали о нескольких распространенных способах телефонного мошенничества

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.