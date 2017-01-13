В Киеве поймали разбойника с ножом

Мужчина с подельником напали на прохожего и отобрали мобильный телефон

В Киеве к правоохранителям обратился 43-летний местный житель: на него напали двое мужчин и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон, рассказали в ГУ НП столицы.

Полицейские задержали одного подозреваемого, это – киевлянин, 1982 г. р. Мужчина в содеянном сознался, у него изъяли вещественные доказательства.

Следственным отделом злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас полиция разыскивает его сообщника.