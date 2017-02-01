В Киеве поймали "серийного анонима", который "минировал" школы и детсады

Правоохранители изъяли у злоумышленника мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения

Правоохранители задержали "телефонного террориста" в одном из офисов столицы.

Сотрудники СБУ задержали анонима, который в конце прошлого года совершил 16 телефонных сообщений с угрозами террористического характера о минировании различных объектов, расположенных на территории Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Аноним звонил в больницы, школы, детские сады, автовокзалы, гостиницы, сельсоветы и требовал погасить кредитные задолженности перед одним из финансовых учреждений", – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками уголовного розыска киевской полиции первого февраля задержали "телефонного террориста" в одном из офисов столицы.

"Правоохранители изъяли у злоумышленника мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения с угрозами террористического характера", – отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, в ходе которых будет выяснено мотивы задержанного.

В ведомстве сообщают, что с учетом серийности преступления, ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

Как сообщалось ранее, во Львове в полицию обратился житель одного из домов по улице Владимира Великого. Мужчина рассказал, что ему позвонил аноним и сообщил, что в здании произойдет взрыв.

Правоохранители обследовали многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию – взрывоопасных предметов не обнаружено.



