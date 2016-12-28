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В Киеве пожарные спасли бездомного из кучи горящего мусора http://www.segodnya.ua/img/article/7838/77_main.1482921898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/77_tn.1482921898.jpg Происшествия У мужчины диагностировали ожоги ног и лица  

В Киеве пожарные спасли бездомного из кучи горящего мусора

Сегодня, 12:42

У мужчины диагностировали ожоги ног и лица

 

Спасенный мужчина. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Спасенный мужчина. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве пожарные спасли бездомного мужчину из огня.

27 декабря в 17:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение от очевидцев о том, что в 10-этажном жилом доме по ул.Радунская, 44, возник пожар.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

На место происшествия сразу же прибыло отделение 43-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели установили, что горит мусор в мусоросборнике на первом этаже в одном из подъездов. Во время тушения пожара обнаружили и спасли бездомного 47-летнего мужчину, которого вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы.

Спасенного госпитализировали с ожогами ног и лица. Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в столице вчера днем возник пожар в квартире на четвертом этаже дома по ул. Строителей, 18. Спасателей на место происшествия вызвали в 12:55. Как оказалось, возгорание возникло в двухкомнатной квартире на диване. Во время тушения пожара пожарные спасли женщину 1928 года рождения. Бойцы вынесли бабушку на свежий воздух и передали работникам медицинской службы.
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Источник:

"Сегодня"

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