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В Киеве пожарные спасли молодого бездомного из огня http://www.segodnya.ua/img/article/7892/67_main.1484726026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/67_tn.1484726026.jpg Происшествия Спасенного госпитализировали с ожогами рук и головы

В Киеве пожарные спасли молодого бездомного из огня

Сегодня, 09:57

Спасенного госпитализировали с ожогами рук и головы

Пожарные спасли бездомного. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожарные спасли бездомного. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киеве пожарные спасли мужчину из огня.

18 января в 6:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе 9-этажного жилого дома в люке теплотрассы по адресу Харьковское шоссе, 18/1, возник пожар.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели установили, что горит мусор в люке теплотрассы. Во время тушения пожара обнаружили и спасли бездомного мужчину 1995 года рождения, которого вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. Спасенного госпитализировали с ожогами рук и головы.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера утром в Киеве на Оболонском проспекте произошел пожар, в котором погиб человек. На месте работали спасатели ГСЧС Киева. Предварительная причина возгорания – курение в постели.
пожар, спасатели, мусор, бездомный, харьковское шоссе, пожарные, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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