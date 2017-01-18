В Киеве пожарные спасли молодого бездомного из огня

В Киеве пожарные спасли мужчину из огня.

18 января в 6:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе 9-этажного жилого дома в люке теплотрассы по адресу Харьковское шоссе, 18/1, возник пожар.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели установили, что горит мусор в люке теплотрассы. Во время тушения пожара обнаружили и спасли бездомного мужчину 1995 года рождения, которого вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. Спасенного госпитализировали с ожогами рук и головы.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера утром в Киеве на Оболонском проспекте произошел пожар, в котором погиб человек. На месте работали спасатели ГСЧС Киева. Предварительная причина возгорания – курение в постели.