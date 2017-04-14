В Киеве предприниматель уклонился от налогов в 3,4 миллионов гривен

Сегодня, 16:10

В отношении бизнесмена это уже не первое уголовное дело

Предпринимателю объявили о подозрении в уклонении от налогов
Предпринимателю объявили о подозрении в уклонении от налогов

Столичная прокуратура в рамках уголовного производства сообщила о подозрении директору частного предприятия, который уклонился от уплаты 3 млн 400 тыс. гривен налогов, рассказали в ведомстве.

Так, в течение 2014 года подозреваемый заключил договора с другим частным предприятием на выполнение госзаказа Вооруженных Сил Украины по изготовлению военной формы для нужд Украинской армии.

Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты фиктивных предприятий, которые по документам якобы привлекались к выполнению госзаказа. На самом деле изготовлением военной формы занимались другие субъекты хозяйствования. В результате в государственный бюджет не было уплачено налогов на сумму 3,4 миллиона гривен.

Директору вручено подозрение по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
В настоящее время судом рассматривается ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде залога. Следствие продолжается.

Кроме того, предпринимателю инкриминируют совершение аналогичных преступлений с использованием другого юридического лица, где он занимал должность директора. Сумма убытков составила 3,1 млн грн. В конце октября 2016 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве был направлен в суд.

Судебное разбирательство продолжается.
налоги, прокуратура, уголовное дело, подозреваемый, предприниматель, уклонение
Источник:

"Сегодня"

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