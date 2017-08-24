В Киеве предприятие продавало контрафактное топливо

Сегодня, 09:50

У должностных лиц столичного предприятия не было документов о качестве этой продукции и разрешений на ее производство и продажу

 

Правоохранители изъяли более 150 тонн горюче-смазочных материалов. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Правоохранители изъяли более 150 тонн горюче-смазочных материалов. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители изъяли более 150 тонн контрафактного топлива.

Во время обысков в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах правоохранители изъяли более 150 тонн горюче-смазочных материалов, изготовленных из сырья сомнительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, должностные лица столичного предприятия, пользуясь услугами фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, организовали незаконную схему по реализации на территории столицы горюче-смазочных материалов (бензина и дизтоплива), при этом не имея каких-либо документов о качестве этой продукции, а также разрешений на ее производство и продажу.

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 Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, в июле столичные правоохранители ликвидировали подпольные склады, где хранили и реализовывали контрафактную алкогольную продукцию. Складские помещения находились на территории Киева и Киевской области.

Во время проведения следственных действий в помещениях складов и транспортных средствах, используемых для перевозки контрафакта, правоохранители обнаружили и изъяли почти 9 тыс. литров водки "Пшеничная", 12,6 тыс. литров другой ликеро-водочной продукции, компьютерную технику, 77 тыс. гривен и почти 13 тыс. долларов США.
предприятие, топливо, контрафакт, склады
Источник:

"Сегодня"

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