В Киеве преподаватель вуза попался на взятке в 400 долларов (фото)

Профессор может сесть в тюрьму на семь лет

В Киеве преподавателя, профессора колледжа одного из вузов задержали на взятке.

Мужчина получил от двух студентов 400 долларов США за сдачу зачетов и экзаменов.

Профессора задержали в служебном кабинете оперативники Управление защиты экономики в Киеве ДЗЭ Нацполиции и следователи Киевской местной прокуратуры №10.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Профессору учебного заведения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, таможенника аэропорта "Киев" будут судить за взяточничество. В начале января государственный инспектор отдела таможенного поста "Аэропорт Киев" (Жуляны)" получил от гражданина взятку в размере 650 евро за не создание искусственных препятствий при таможенном досмотре его багажа.