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В Киеве преступники откачивали питьевую воду "Киевводоканала" для продажи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/61_main.1484039675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/61_tn.1484039675.jpg Происшествия Цистерну воды поместили в микроавтобус  

В Киеве преступники откачивали питьевую воду "Киевводоканала" для продажи (фото)

Сегодня, 11:13

Цистерну воды поместили в микроавтобус

 

В Киеве на Печерске задержали преступников, которые за счет жителей откачивали питьевую воду из столичного гидранта. Об этом сообщили в Печерской районной администрации.

Утром 8 января председатель Печерской райгосадминистрации Сергей Мартынчук при обследовании территории района обнаружил крупногабаритный автотранспорт с цистерной питьевой воды, которая была скачана незаконным способом.

На Железнодорожном шоссе, 57 глава Печерского района остановил неправомерные действия со стороны двух неизвестных человек, которые без разрешительной документации выкачивали из гидранта ОАО "АК" Киевводоканал" питьевую воду.

На место происшествия сразу вызвали экипаж полиции.

На момент задержания преступников оказалось, что они уже почти заполнили автоцистерну и планировали перевезти свой груз, чтобы потом продать.

Мартынчук сообщил, что такие случаи не редкость и коммунальные службы вместе с правоохранительными органами постоянно обследуют территорию района с целью предупреждения и выявления любых неправомерных случаев.
вода, воровство, воры, преступники, киевводоканал, микроавтобус, коммунальные службы
Источник:

"Сегодня"

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