В Киеве при странных обстоятельствах пропала молодая женщина

Жительница по имени Фекла исчезла в супермаркете, где она совершала покупки с братом

Полиция Киева разыскивает 26-летнюю женщину, об исчезновении которой сообщил ее брат. "Мужчина рассказал, что он с сестрой временно гостили у родственником под Киевом. 15 августа они приехали в гипермаркет на ул. Берковецкой в Святошинском районе. Пока мужчина рассчитывался на кассе, его сестра, Конюхова Фекла Александровна, пропала", – сообщили в ГУ НП Киева.

Приметы женщины: рост 160 см, волосы русые, заплетенные в косу, на руке был фитнес-браслет. Правоохранители считают, что она может находиться в церквях или монастырях. Всех, кому что либо известно, просят обращаться в полицию по тел. (044) 424-03-41 или 102.