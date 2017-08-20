В Киеве при странных обстоятельствах пропала молодая женщина

Вчера, 18:27

Жительница по имени Фекла исчезла в супермаркете, где она совершала покупки с братом

Полиция разыскивает девушку. Фото: npu.gov.ua
Полиция разыскивает девушку. Фото: npu.gov.ua

Полиция Киева разыскивает 26-летнюю женщину, об исчезновении которой сообщил ее брат. "Мужчина рассказал, что он с сестрой временно гостили у родственником под Киевом. 15 августа они приехали в гипермаркет на ул. Берковецкой в Святошинском районе. Пока мужчина рассчитывался на кассе, его сестра, Конюхова Фекла Александровна, пропала", – сообщили в ГУ НП Киева.

Приметы женщины: рост 160 см, волосы русые, заплетенные в косу, на руке был фитнес-браслет. Правоохранители считают, что она может находиться в церквях или монастырях. Всех, кому что либо известно, просят обращаться в полицию по тел. (044) 424-03-41 или 102.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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