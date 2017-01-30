В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб полуторагодовалый мальчик

Сегодня, 14:23

Мама малыша говорит, что ребенок в последнее время болел, а однажды утром не проснулся

Тело малыша направили на экспертизу
Тело малыша направили на экспертизу

В Святошинское управления полиции поступило сообщение о смерти полуторамесячного мальчика, сообщили в ГУ НП Киева.

30-летняя мать сообщила прибывишим полицейским, что в последнее время малыш болел, поэтому она положила его спать рядом с собой. Утром, когда проснулась, обнаружила, что сын не дышит. 

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственным отделом сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После проведения вскрытия и поступления заключения эксперта будет принято окончательное процессуальное решение.
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Источник:

"Сегодня"

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