В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб полуторагодовалый мальчик

Мама малыша говорит, что ребенок в последнее время болел, а однажды утром не проснулся

В Святошинское управления полиции поступило сообщение о смерти полуторамесячного мальчика, сообщили в ГУ НП Киева.

30-летняя мать сообщила прибывишим полицейским, что в последнее время малыш болел, поэтому она положила его спать рядом с собой. Утром, когда проснулась, обнаружила, что сын не дышит.

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственным отделом сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После проведения вскрытия и поступления заключения эксперта будет принято окончательное процессуальное решение.