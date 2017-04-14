В Киеве при загадочных обстоятельствах пропала 13-летняя девочка

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Ребенок сел на маршрутку под Киевом, чтобы ехать в школу

 

Девочка утром села на маршрутку, доехала до &quot;Лесной&quot; и исчезла
Девочка утром села на маршрутку, доехала до "Лесной" и исчезла

В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

13-летняя Анастасия Кукса, жительница с. Леточки, Броварского района 13 апреля в 9 утра села в маршрутный автобус в центре с. Леточки, чтобы доехать до школы в с. Летки. По словам водителя, она вышла в Киеве, на станции метро "Лесная".

Приметы Анастасии: рост 165-170 см, волосы до плеч, глаза карие. На запястье левой руки пять порезов от лезвия.

Девочка была одета в темно-синие джинсы, футболка темно-зеленого цвета, бирюзовая весенняя куртка с капюшоном, обувь – мокасины синего цвета с белыми цветами. Школьный коричневый рюкзак на две шлейки, из искусственной кожи.

Сейчас специалисты киберполиции проверяют участие девушки на причастность в Интернет-сообществах, которые пропагандируют смерть.

Если вам известно местонахождение пропавшей девочки, или вы где-то ее видели, звоните в полицию на номер 102, или на линию "Службы розыска детей" по номеру 116 000.
девочка, пропала, исчезла, ушла из дома, Леточки
Источник:

"Сегодня"

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