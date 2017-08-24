В Киеве приезжий зарезал мужчину за сброшенную с головы кепку

Сегодня, 10:10

Вернувшись на место конфликта, злоумышленник четыре раза ударил оппонента в грудь

 

Суд приговорил убийцу к семи годам лишения свободы
Суд приговорил убийцу к семи годам лишения свободы. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

За убийство киевлянина мужчину приговорили к семи годам заключения.

Происшествие случилось на проспекте Ватутина в Днепровском районе столицы. В помещении магазина между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого киевлянин сбросил головной убор с уроженца Луганщины. Разозлившись, гость столицы в состоянии алкогольного опьянения пошел домой и взял кухонный нож. Вернувшись в магазин, злоумышленник четыре раза ударил оппонента в грудь.

Правоохранители сразу задержали злоумышленника. В судебном заседании обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину.

Приговором Днепровского районного суда злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, вчера в Печерском районе Киева произошло убийство. В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 г. р.
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Источник:

"Сегодня"

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