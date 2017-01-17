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В Киеве произошел масштабный пожар в гаражном кооперативе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/72_main.1484634208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/72_tn.1484634208.jpg Происшествия Загорелся автомобиль в одном из гаражных боксов

В Киеве произошел масштабный пожар в гаражном кооперативе (фото)

Сегодня, 08:22

Загорелся автомобиль в одном из гаражных боксов

В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на бул. Дружбы народов.

16 января в 17:03 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории 5-этажного гаражного кооператива по бул. Дружбы народов, 16.

Оказалось, что пожар возник на третьем этаже. По предварительной информации, загорелся автомобиль в одном из гаражных боксов, помещения кооператива были заполнены густым дымом, что значительно затрудняло работу спасателей. В 18:58 пожар на площади 60 кв. м. удалось локализовать, огонь успел распространиться на 5 гаражных боксов, в которых находилось 5 автомобилей. В 19:10 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

Причины возникновения пожара станут известны после проведения следствия.

Напомним, вчера киевляне массово жаловались на едкий запах гари, который был слышен на многих улицах города.
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Источник:

"Сегодня"

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