В Киеве произошел пожар на киностудии Довженко

Горел мусор на площади 60 кв. м, пожарные уже потушили огонь

Сегодня утром в Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Довженко (проспект Победы, 44). О возгорании пожарным сообщили в 4.47. На место выехали пожарные расчеты.

Оказалось, что горит мусор на площади 60 кв. метров. Пожарные потушили пламя. Причины пожара пока не известны.

Напомним, в ноябре 2014 года на ул. Дегтяревской, в районе парка Пушкина и киностудии им. Довженко, горел крупный ангар.

Напомним, ночью в Киеве произошел пожар на остановке маршруток, которые курсируют в сторону Окружной.