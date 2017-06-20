В Киеве произошел пожар на киностудии Довженко

Сегодня, 10:04

Горел мусор на площади 60 кв. м, пожарные уже потушили огонь

 

Пожар произошел на территории киностудии
Пожар произошел на территории киностудии. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Сегодня утром в Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Довженко (проспект Победы, 44). О возгорании пожарным сообщили в 4.47. На место выехали пожарные расчеты.

Оказалось, что горит мусор на площади 60 кв. метров. Пожарные потушили пламя. Причины пожара пока не известны.

Напомним, в ноябре 2014 года на ул. Дегтяревской, в районе парка Пушкина и киностудии им. Довженко, горел крупный ангар.

Напомним, ночью в Киеве произошел пожар на остановке маршруток, которые курсируют в сторону Окружной.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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